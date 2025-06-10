الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 19 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق مطار سفنكس

حادث،فيتو
حادث،فيتو

 أصيب 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطار سفنكس بدائرة مركز شرطة أكتوبر. 

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع إدارة المرور، جهودها لتسيير الحركة المرورية بطريق مطار سفنكس عقب الحادث. 

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق المؤدي إلى مطار سفنكس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفرت المعاينة الأولية عن إصابة 19 راكبًا بإصابات متفرقة، شملت كسورًا وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي والمركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. 

 

فيما قامت الخدمات المرورية برفع آثار الحادث وسحب السيارة المتسببة، بالإضافة إلى إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتسيير الحركة، وتم التحفظ على السيارة. 

وتباشر أجهزة البحث والتحري جمع المعلومات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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بمديرية امن الجيزة الحركة المرورية مطار سفنكس الخدمات المرورية

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