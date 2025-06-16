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حوادث

التحريات عن حادث الصف: مصنع الطوب بدون ترخيص وتم القبض على صاحبه

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب  مصنع الطوب الذي تعرض للانهيار وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 7 اخرين.

وكشفت التحريات أن صاحب المصنع يديره بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث

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