التحريات عن حادث الصف: مصنع الطوب بدون ترخيص وتم القبض على صاحبه

تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب مصنع الطوب الذي تعرض للانهيار وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 7 اخرين.

وكشفت التحريات أن صاحب المصنع يديره بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.