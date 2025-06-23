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حوادث

بسبب خلاف على أماكن البيع، القبض على 6 أشخاص أشعلوا النيران بسوق حدائق القبة

مشاجرة بسوق حدائق
مشاجرة بسوق حدائق القبة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين طرفين بسبب خلاف بينهما على أولوية أماكن البيع داخل سوق في حدائق القبة، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء  وأشعلوا النيران، وتمكنت قوات المطافئ من السيطرة عليه.

حيث تم إلقاء القبض على 6 أشخاص طرفي المشاجرة واقتيادهم لديوان عام قسم شرطة حدائق القبة، وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.  

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين أشخاص في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان. 

وتبين من المعاينة نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أولوية أماكن البيع، وقام أحدهم بإضرام النيران في المكان، ونشب بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء. 

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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القاهرة مشاجرة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة

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