مباحث الإنترنت تحقق في بلاغ أبو هشيمة ضد صاحب حساب على إنستجرام

تحقق الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإدارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع مباحث الإنترنت في البلاغ المقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أبو هشيمة، ضد صاحب حساب على موقع إنستجرام يحمل اسم starsofegyptt، لنشره صورة لرجل الأعمال مرفقة بتصريحات صحفية مفبركة ومزيفة نسبت إليه، وفقا لمحضر رسمي تم تحريره بالإدارة.

أوضح فيه مقدم البلاغ أن الحساب المذكور نشر منشورًا يتضمن صورة لأبو هشيمة وتعليقًا يتضمن مزاعم كاذبة، جاء فيها أن الأخير أدلى بحوار لجريدة الشروق الجزائرية هاجم خلاله دولة قطر، واتهمها بدعم الكيان الصهيوني من خلال فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي والمساهمة في تمرير مساعدات طبية للكيان.

وأكد أبو هشيمة في بلاغه أن هذه التصريحات المنسوبة إلى موكله عارية تمامًا عن الصحة، وأن الشاكي لم يُجرِ أي حوارات صحفية مع الجريدة المشار إليها، كما لم يدلِ بأي بيانات أو تصريحات صحفية تخص الموضوع المذكور، وأن ما تم نشره يندرج تحت بند الأخبار الكاذبة والمضللة التي تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الحساب المشكو في حقه لم يرفق أي دليل أو رابط رسمي أو صورة للمقال المزعوم، كما لم يذكر مصدره، ما يؤكد تعمده تضليل الرأي العام وتشويه صورة الشاكي والإضرار بمكانته السياسية والاقتصادية، سواء داخل مصر أو في الأوساط العربية والدولية، خاصة أنه من أبرز رجال الأعمال الداعمين للاقتصاد القومي.

واستند البلاغ إلى عدد من نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بحظر نشر الأخبار الكاذبة، وتجريم الطعن في الأعراض ونشر الكراهية والمعلومات غير الموثقة، فضلًا عن تحميل القائمين على الحسابات الإلكترونية ذات المتابعة الجماهيرية مسؤولية قانونية عن المحتوى المنشور بها.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الحساب المسؤول عن النشر، والتحقيق مع القائمين عليه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، فضلًا عن المطالبة بغلق الحساب نهائيًا لما يمثله من خطر على الأمن المعلوماتي وسمعة الشخصيات العامة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على ثقة الشاكي في الجهات المعنية وسرعة تدخلها لوقف مثل هذه الممارسات التي تهدد بيئة الإعلام الإلكتروني وتضر بالاستقرار المجتمعي.

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