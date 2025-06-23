القبض على المتهم بقتل تاجر خردة في السلام

ألقت قوات مباحث أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر خردة بدائرة قسم شرطة السلام، بعدما تعدى عليه بـ "مفتاح حديدي" خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة شاب في مدينة السلام ونقل إلى المستشفى وتوفي بداخلها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص بقيام متهم بالاعتداء على تاجر خردة بسبب خلاف بينهما وقام بقتله بعد التعدي عليه بمفتاح حديدي، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.