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حوادث

القبض على المتهم بقتل تاجر خردة في السلام

القبض علي متهم بقتل
القبض علي متهم بقتل تاجر خردة في السلام، فيتو

ألقت قوات مباحث أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر خردة بدائرة قسم شرطة السلام، بعدما تعدى عليه بـ "مفتاح حديدي" خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة شاب في مدينة السلام ونقل إلى المستشفى وتوفي بداخلها. 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص بقيام متهم بالاعتداء على تاجر خردة بسبب خلاف بينهما وقام بقتله بعد التعدي عليه بمفتاح حديدي، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول ملابسات الواقعة.

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مباحث أمن القاهرة قسم شرطة السلام مشاجرة غرفة عمليات النجدة

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