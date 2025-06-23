أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يجهز لعمل جديد بالتعاون مع السبكي.. إجمالي إيرادات فيلم المشروع X منذ بدء عرضه بالسينمات.. تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الأحد، إيرادات بلغت مليون 400 ألف جنيه ، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.



وبلغ بذلك إجمالي ما حققه فيلم المشروع X منذ انطلاق عرضه في السينمات المصرية، إيرادات تجاوزت الـ 108 مليون جنيه.

ظهر الفنان محمد رمضان في مجموعة من الصور مع المنتج أحمد السبكي، وشقيق محمد رمضان، وكشف عن اتفاقهما مبدئيا على استئناف التعاون وتقديم عمل سينمائي جديد، سيكون التعاون الأول بين رمضان والسبكي منذ فيلم "الديزل".





انتهت الفنانة السورية أصالة نصري، من التجهيزات النهائية لطرح أجدد ألبوماتها الغنائية “ضريبة البعد”، والمقرر طرحه عبر منصاتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.



أصالة، تعاونت في ألبومها الجديد ضريبة البٌعد، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم: الفنانة تامر عاشور، الشاعرة منة عدلي القيعي، الشاعر أحمد المالكي، الشاعر محمود عليم، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الملحن مصطفى العسال، الشاعر محمد عبد المجيد، عمرو الشاذلي، إسلام الجريني، جابر جمال، أحمد حسن رؤول، ناصر الجيل، الملحن علي أباظة، ومحمد الشرنوبي.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بيت ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، بعد تطويره ورفع كفاءته، حيث عكفت الوزارة على إحلاله وتجديده بعد أن تم تدميره على يد الإرهاب الغاشم في سيناء، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

واصل الفنان ياسر جلال تصوير عدد من مشاهد الأكشن لمسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بالطريق الصحراوي.



وكان النجم ياسر جلال استأنف تصوير أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بعد إجازة عيد الأضحى داخل شقة بوسط القاهرة والتي يستخدمها كاست المسلسل “ديكور للعمل”.





كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن تعرض والدته لوعكة صحية مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى، وهو الأمر الذي تسبب في توقف نشاطه الفني.



وكتب رضا البحراوي، عبر حسابه بموقع فيس بوك: “الحمدلله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليا أنا الحمد لله بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب”.

واصل فيلم “ريستارت” بطولة الفنان تامر حسني تحقيق أرقام جيدة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات أمس الأحد.



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