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ثقافة وفنون

بعد «عبده موتة» و«الديزل»، محمد رمضان يجهز لعمل جديد بالتعاون مع السبكي

محمد رمضان والسبكي
محمد رمضان والسبكي

ظهر الفنان محمد رمضان في مجموعة من الصور مع المنتج أحمد السبكي، وشقيق محمد رمضان، وكشف عن اتفاقهما مبدئيا على استئناف التعاون وتقديم عمل سينمائي جديد، سيكون التعاون الأول بين رمضان والسبكي منذ فيلم "الديزل".

يذكر أن المنتج أحمد السبكي تعاون مع محمد رمضان سابقا في أفلام "عبدة موتة" 2012، و"قلب الأسد" 2013، و"الديزل" 2018 الذي توقف بعده التعاون بينهما.

وكان المنتج أحمد السبكي كشف عن سبب توقف التعاون مع محمد رمضان في لقاء مع برنامج‏ RESTART قائلا: رفضت تجديد التعاقد مع رمضان بعد فشل فيلم "الديزل" وعدم تحقيقه للإيرادات الكبيرة وتسببه في خسائر فادحة.

وأكمل السبكي: أن محمد رمضان رفض تجديد التعاقد بنفس قيمة أجره السابق، الذي بلغ ثمانية ملايين جنيه حينها.

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تجديد التعاقد أحمد السبكى 2013 خسائر فادحة إيرادات المنتج أحمد السبكى

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