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ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم المشروع X منذ بدء عرضه في السينمات

كريم عبدالعزيز في
كريم عبدالعزيز في فيلم المشروع x، فيتو

 حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الأحد، إيرادات بلغت مليون 400 ألف جنيه ، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

إجمالي إيرادات فيلم المشروع X

 وبلغ بذلك إجمالي ما حققه فيلم المشروع X منذ انطلاق عرضه في السينمات المصرية، إيرادات تجاوزت الـ 108 مليون جنيه.

 

فيلم المشروع X 

 يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

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فيلم المشروع X كريم عبد العزيز إيرادات المشروع إكس ياسمين صبرى

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