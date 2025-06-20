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ثقافة وفنون

أصالة عن تحضيرات ألبومها الجديد: بنام في اليوم ساعتين منذ 3 أسابيع (فيديو)

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها واجهت صعوبات خلال تحضيراتها لألبومها الجديد “ضريبة البعد”، مؤكدة أن واجهت بعض الصعوبات.

 

أصالة تتحدث عن ألبومها الجديد

وقالت أصالة في تصريحات تليفزيونية: “بقى لي 3 أسابيع كنت بنام في اليوم ساعتين يمكن هذا أكثر ألبوم أخذ من روحي ومجهودي ووقتي، متابعة بأنها تشعر بالقلق والخوف والتوتر”.

 

ألبوم أصالة الجديد

وينتظر الجمهور ألبوم أصالة الجديد، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى إستوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

 

وتتعاون فيه مع شركة روتانا ومن أبرز أغاني الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

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