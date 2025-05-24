تامر حسني يغني مع رضا البحراوي أغنية "المقص" لايف للمرة الأولى (فيديو)

قدم الفنان تامر حسني خلال حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة في القاهرة الجديدة، عددًا كبيرًا من المفاجآت ومنها مشاركة رضا البحراوي في الحفل.

حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة

وقدم تامر حسني أغنية المقص مع رضا البحراوي، من فيلم “ريستارت” لايف للمرة الأولى على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

قدم تامر حسني للجمهور، مطرب المهرجانات كزبرة، خلال حفله الذي أقيم بالقاهرة الجديدة، وشارك تامر في أغنية جديدة للمرة الأولى بعنوان “قلودة”.

وحرص تامر حسني على دعم كزبرة خلال الحفل وقال له: "أنا بدعمك علشان عارف إن ليك أعداء نجاح كلنا يا جماعة ندعم كزبرة".

وقدم النجم تامر حسني خلال حفله بالقاهرة الجديدة مفاجأة لجمهوره، حيث قدم إحدى روائع سيد درويش بتوزيع جديد.



وقال تامر حسني خلال الحفل:" الموسيقى طالعة من عندنا من خلال الموسيقار سيد درويش".



وفاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث إنها صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية “يا بنت الإيه” بطريقة “الهيب هوب” ليغني بعدها أغنية “أنا ولا عارف أنا مالي”.

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