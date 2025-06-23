رضا البحراوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدته بعد نقلها للمستشفى

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن تعرض والدته لوعكة صحية مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى، وهو الأمر الذي تسبب في توقف نشاطه الفني.

وكتب رضا البحراوي، عبر حسابه بموقع فيس بوك: “الحمدلله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليا أنا الحمد لله بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب”.

وتابع رضا البحراوي: “أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله، وهرجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا..دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها”.

في هذا السياق، أكد “البحراوي”، لـ “فيتو” أن الحالة الصحية لوالدته استقرت خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلي أن من المقرر خروجها من المستشفي، بعد تصريح الفريق الطبي المعالج لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.