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ثقافة وفنون

ضريبة البعد، تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم أصالة الجديد

أـصالة
أـصالة

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري، من التجهيزات النهائية لطرح أجدد ألبوماتها الغنائية “ضريبة البعد”، والمقرر طرحه عبر منصاتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

تفاصيل ألبوم أصالة
 

أصالة، تعاونت في ألبومها الجديد ضريبة البٌعد، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم: الفنانة تامر عاشور، الشاعرة منة عدلي القيعي، الشاعر أحمد المالكي، الشاعر محمود عليم، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الملحن مصطفى العسال، الشاعر محمد عبد المجيد، عمرو الشاذلي، إسلام الجريني، جابر جمال، أحمد حسن رؤول، ناصر الجيل، الملحن علي أباظة، ومحمد الشرنوبي.

 

ألبوم ضريبة البُعد، يتضمن 15 أغنية متنوعة، تعاونت فيها أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من مدارس فنية مختلفة، وهم أغنية كلام فارغ، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان تامر عاشور، وأغنية حوسة إيه، من كلمات منة القيعي، وألحان عطار.

 

أما أغنية الند بالند، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وأغنية عندي اكتفاء، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وأغنية ماوحشتكش، من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي.

 

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