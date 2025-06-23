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ثقافة وفنون

"ريستارت" يقترب من 75 مليون جنيه إيرادات

ريستارت، فيتو
ريستارت، فيتو

واصل فيلم “ريستارت” بطولة الفنان تامر حسني تحقيق أرقام جيدة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات أمس الأحد.

إيرادات فيلم ريستارت 

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه 72 مليونا و373 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني في موسم عيد الأضحى المبارك خلف فيلم “المشروع X” المتصدر. 

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

 

 

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ريستارت تامر حسني إيرادات فيلم ريستارت هنا الزاهد

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