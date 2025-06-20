الحي أنذر الأهالي منذ شهرين، شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

كشف عدد من شهود العيان لـ"فيتو" تفاصيل حادث انهيار عقارين كليًا وانهيار الثالث جزئيًا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وأوضح أحد شهود العيان أن العقار الأول الذي انهار كان خاليًا من السكان، في حين كان العقار الثاني مأهولًا وتقطنه أكثر من خمس أسر.

وأضاف أن العقار الأول مال على الثاني، مما تسبب في انهياره بالكامل، مؤكدًا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار في يوم الحادث.

وقال شاهد آخر إن حي حدائق القبة كان قد أرسل إنذارات منذ شهرين تحذر سكان العقارات المتضررة بضرورة إخلائها فورًا خشية حدوث انهيار وشيك، ولكن غالبية الأسر رفضت الخروج من منازلها، نظرًا لعدم وجود بديل سكني أو مأوى آخر، ما دفعهم إلى البقاء رغم الخطر.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا والثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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