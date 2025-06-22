أهمها ضرب منشأة فوردو، إسرائيل تهدد بتحرك منفرد حال عدم مشاركة أمريكا في الحرب

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين بأن المسئولين الإسرائيليين أبلغوا الإدارة الأمريكية بعدم رغبتهم في انتظار المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

تحرك منفرد من إسرائيل حال عدم مشاركة أمريكا في الحرب

وبحسب وكالة "رويترز" أشار المصدران إلى أن إسرائيل قد تتحرك منفردة قبل انتهاء المهلة، وذلك وسط استمرار الجدل داخل فريق ترامب حول مدى تدخل واشنطن.

وكشف المصدران أن إسرائيل نقلت مخاوفها للمسئولين الأمريكيين خلال اتصال هاتفي متوتر يوم الخميس، حيث أعرب المسئولون الإسرائيليون عن عدم استعدادهم لانتظار المهلة التي أعلنها ترامب لاتخاذ قرار بالتدخل في الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، وفقا للمصدرين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ووفقا لمصدر أمني، ضمت القائمة الإسرائيلية في الاتصال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.

وأوضح المصدران أن إسرائيل ترى أن لديها نافذة فرص ضيقة لضرب منشأة فوردو المحصنة تحت الجبل والتي تمثل جوهر البرنامج النووي الإيراني، علمًا بأن الولايات المتحدة تمتلك القنابل الاختراقية الوحيدة القادرة على استهداف الموقع.

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