مسئولون من مجلس الأمن القومي الأمريكي يتوافدون على البيت الأبيض للقاء ترامب

بدأ منذ قليل توافد كبار مسئولي مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى البيت الأبيض، وذلك في إطار التحضيرات للقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تكهنات متزايدة بشأن دور محتمل له في المشهد الأمني أو السياسي الحالي، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

اجتماع ترامب مع مسؤولي الأمن القومي الأمريكي

ووفق مصادر مطلعة، فإن الاجتماع قد يشمل مناقشة سيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط، ومستقبل المقاربة الأمريكية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، فضلًا عن تداعيات المواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل.





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