السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تسقط مسيرة إسرائيلية سادسة في تبريز

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنه تم إسقاط مسيرة إسرائيلية سادسة في تبريز.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن القائم بأعمال محافظ مدينة قصر شيرين غربي إيران، عن  مقتل ٥ من عناصر الجيش وإصابة ٩ في هجوم إسرائيلي على المدينة.

مقتل وإصابة 14 فردا بالجيش الإيراني في هجوم إسرائيلي 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم، أن 30 مقاتلة شنت هجوما على عشرات المواقع في سلسلة غارات استهدفت منطقة الأهواز جنوب غربي إيران.

 

هجوم إسرائيلي على الأهواز 

وفي السياق ذاته أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم، أن مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا.

 

ومن جانبه  قال نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية.
 

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