الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري يعلن اعتقال عميل للموساد شمال إيران

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم القبض على شخص يُشتبه في تجسسه لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي بمحافظة مازندران شمالي البلاد. 

ووفق البيان، فإن الموقوف كان بحوزته معدات تجسس وأجهزة اتصال متطورة، ويُجري التحقيق معه بشأن مهام استخباراتية نفذها داخل الأراضي الإيرانية.

 

الشرطة الإيرانية: تبادل معلومات سرية مع الخارج

وفي تطور أمني موازٍ، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال شخص في مدينة تبريز شمال غربي إيران، بتهمة تبادل معلومات حساسة وسرية مع مقيمين في الخارج. السلطات أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لمواجهة "الخطر الاستخباراتي الخارجي".

 

البنتاغون ينفي صدور أوامر باستخدام طائرات B-2

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن واشنطن لم تصدر أي أوامر بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران باستخدام طائرات الشبح B-2، ما يشير إلى أن الخيار العسكري لا يزال قيد التقييم وليس قيد التنفيذ.

 

NBC: واشنطن وطهران أعادتا فتح قنوات الاتصال

وكشفت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أن قنوات الاتصال غير المباشرة بين واشنطن وطهران قد استؤنفت خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لنزع فتيل التصعيد المتزايد في المنطقة، رغم استمرار التوترات الميدانية.

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