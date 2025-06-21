أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية للفنانة زيزي مصطفى بعد نقلها للمستشفى.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت.. ويسري نصر الله يكشف أسرارا لأول مرة عن يوسف شاهين

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت بالعديد من الأخبار المتسارعة والفعاليات الكثيرة..

ونستعرض خلال نشرة “فيتو” الفنية أبرز أخبار الوسط الفني من خلال العناوين التالية:

عبد الحليم حافظ ــ ولد فى مثل هذا اليوم عام 1929 ورحل 1977 ـــ عرف بمطرب الثورة، من أكثر مطربى جيله الذين تركوا وراءهم أغانى وطنية. قدم أكثر من 65 أغنية للثورة وللعروبة وهو أيضا من أكثر المطربين الذين عاشوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني، سافر إلى غزة متضامنا، وغنى فى مصر وخارج مصر لفلسطين وللعروبة.

كشف المخرج يسري نصر الله عن أسرار خاصة، عن المخرج الكبير يوسف شاهين، وقال انه كان "يحترم أي شخص موهوب".

تتواصل فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، الشاعر والروائي والفنان أحمد أبو سليم، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عامًا.

أحيت المطربة أنغام حفلا غنائيا بالكويت أمس الجمعة، ضمن فعاليات ليلة عمر، وشهد الحفل إقبالا كبيرا

قالت الفنانة هاجر عفيفي: إنها تؤمن بتقديم الشخصيات بشكل واقعي وبسيط، بعيدا عن التكلف، سواء في الأداء أو في الشكل الخارجي مثل الماكياج، مؤكدة: "بحب أقدم شخصيات قريبة من الناس، بميكاب خفيف وشكل طبيعي، لأن الشخصيات اللي بنقدمها ناس عايشة زينا".

تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لوعكة صحية منذ ساعات قليلة نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء المقبولين للمشاركة في ورشة الإخراج والتي يقدمها المخرج محسن رزق في محافظة بورسعيد ضمن فعاليات دورة العام الحالي 2025.

أكدت الفنانة روبي، أنها سعيدة بحفلتها التى أحيتها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، في دورته الـ 20، مؤكدة أنه من أكبر المهرجانات.

عاد المغني شوجا اليوم،عضو فرقة الكيبوب BTS الأشهر، السبت 21 يونيو، رسميًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، ليصبح آخر أعضاء الفرقة الذي يُسرّح، وبهذه المناسبة، شارك شوجا رسالة مؤثرة مع جمهوره عبر منصة Weverse، معربًا عن شكره وامتنانه لانتظارهم، ومقدمًا اعتذارًا صادقًا عن حادثة سابقة.

نشرت وكالة "شوكان بونشون" الإعلامية اليابانية صورًا حصرية لعضو فرقة ذا بويز السابق، جو هاكنيون، وممثلة الأفلام الإباحية السابقة أسوكا كيرارا، وآتي ذلك بعد نفي نجم الكيبوب لوجود علاقة بينهم وعدم تورطه في أي نوع من أنشطة الدعارة، مؤكدًا أن مغادرته الفرقة وإنهاء عقده الحصري كانا قرارين أحاديين من جانب وكالته دون موافقته، وتعهد هاكنيون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد من ينشرون "مقالات مسيئة" و"ادعاءات كاذبة" تسيء لسمعته.

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