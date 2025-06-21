عبد الحليم حافظ، عندما بكى العندليب الأسمر داخل معسكرات اللاجئين بغزة وأمنية لم يمهله القدر لتحقيقها

عبد الحليم حافظ ــ ولد فى مثل هذا اليوم عام 1929 ورحل 1977 ـــ عرف بمطرب الثورة، من أكثر مطربى جيله الذين تركوا وراءهم أغانى وطنية. قدم أكثر من 65 أغنية للثورة وللعروبة وهو أيضا من أكثر المطربين الذين عاشوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني، سافر إلى غزة متضامنا، وغنى فى مصر وخارج مصر لفلسطين وللعروبة.

كما نشرت مجلة الإذاعة عام 1960 سافر عبد الحليم حافظ ضمن وفد من الفنانين إلى غزة فكتب الصحفى محمد جلال رئيس تحرير المجلة تحت عنوان "يوميات لاجئ قابله فى غزة" يقول فيه: عشت مع هؤلاء في كهوفهم المظلمة وسراديبهم التي تشبه القبور، ولم أكن وحدي بل كنا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات كان من بينهم عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفريد شوقي وهدى سلطان ومحمد قنديل.

أبشع مأساة عرفها البشرية

جاء هؤلاء النجوم ليعيشوا ساعات مع ضحايا أبشع مأساة عرفتها البشرية، فهناك مع بعثة الفنانين في معسكرات اللاجئين كان عبد الحليم حافظ يحتضن طفلا صغيرا يروي قصة المأساة التي يعيشها هو وآلاف الأطفال فانسابت دموع عبد الحليم على خديه.. وهناك فتى آخر اسمه محمد عبد الرحمن روى لعبد الحليم كيف وجد عددا كبيرا من أبناء أرض السلام وهم يعانون الحرب مع أقرانهم من أجل قطعة لحم، رأى بعينيه اسرة تسكن كهفا صغيرا لا ماء ولا طعام فبكى لحالها حسرة عليهم.

موافقة منظمة فتح الغناء من أجل الفدائيين

كما غنى عبد الحليم حافظ على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة عام 1968 بعد أن طلب من المسئولين عن منظمة فتح والجبهة الشعبية الغناء من أجل الفدائيين وأسر الشهداء، قابل عبد الحليم وزير الإرشاد المصرى محمد فائق وعرض عليه الأمر، فوافق وكلف إذاعة صوت العرب بإذاعة الحفل على الهواء وتسجيل الحفل تليفزيونيا.

وبدأ الإعداد للحفل واتصل وجدى الحكيم بالفنانين الذين أبدوا استعدادهم بالتبرع بالغناء في الحفل ومنهم محمد رشدى وشريفة فاضل ومحمد قنديل وفايدة كامل ومحمود شكوكو ولبلبة وأحمد غانم والمطرب الشعبى محمد طه.

وقدم الحفل ثلاثة من مذيعى صوت العرب أمين بسيونى وصلاح عويس وسعد زغلول، وطبعت تذاكر الحفل قيمة التذكرة عشرة جنيهات على سبيل التبرع، وتم توزيع 500 تذكرة.



كما قامت فرقة رضا رقصة المعركة بين فقرات الحفل بناء على طلب الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وغنى عبد الحليم يقول: يا بلدنا لا تنامى... واجمعى الصف الأمامى / دوري وسط الأسامى... واصفى وراه يا بلدنا، ووجه المسئولون الفلسطينيون رسالة شكر وتقدير للمطرب الفنان، وردا عليهم فاجأ عبد الحليم الحفل بإعلانه الاستعداد لتقديم فيلم عن فلسطين لكن لم يمهله القدر.

الغناء للمسيح فى لندن

وفى لندن بقاعة ألبرت هول وقف عبد الحليم حافظ يغنى أنشودة تهاجم همجية الصهيونية فى معاملة الشعب الفلسطينى الذى شبهه الأبنودى بمسيح العصر بعنوان "المسيح" للشاعر عبد الرحمن الأبنودى وتلحين الموسيقار بليغ حمدى يقول فيها: “ياكلمتى لفى ولفى الدنيا طولها وعرضها / وفتحى عيون البشر للى حصل على ارضها / على أرضها طبع المسيح قدم..على أرضها نزف المسيح ألم / فى القدس فى طريق الآلام.. وفى الخليل رنت تراتيل الكنائس / تفضل تضيع فيك الحقوق لإمتى..ياطريق الآلام / وينطفى النور فى الضمير..وتنطفى نجوم السلام / ولأمتى فيك يمشى جريح..ولأمتى فيك يفضل يصيح / ابنك يا قدس زى المسيح لازم يعود على أرضها”.

عبد الحليم حافظ وبليغ حمدى ومشوار مع الغناء



ثم عاد عبد الحليم حافظ عام 1960 بأنشودة "ذكريات" للشاعر أحمد شفيق كامل أيضا وتلحين محمد عبد الوهاب يقول فيها: “ذكريات..رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات / ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير / إحنا مين في بلدنا ولاّ فين، فين؟ / إلتقيت رد السؤال الاحتلال، الاحتلال / ظلم وضلال، ظلم وظلال، ظلم، ظلم / والذكريات للي فات رجعتني، رجعتني وفكرتني، وفكرتني الذكريات / أنا شفت العلم البريطاني، بيدنس نسمة أوطاني / منظر حسرني وبكاني، وخلاني كرهت أشوف ثاني / إزاي أوطاني الجبارة، محكومة بقصر وبسفارة / وازاي في اللد وفي الرملة، كانت العملة مأساة كاملة / إستشهد أخويا في أراضيها بين روابيها / وحبيبته، خطيبته منساش لوعتها وكلامها لصورته / إزاي يا حبيبي إزاي غشوك، إزاي بسلاحك بإيديك قتلوك، / أسلحة فسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها.. إزاي”.



وفى أنشودة "الثأر" كتب أيضا أحمد شفيق كامل وغنى عبد الحليم حافظ ولحن الموسيقار على اسماعيل فى حفل أضواء المدينة بدمشق بمناسبة قيام الوحدة بين مصر وسوريا يقول: “عايز تارى عايز تارى / يا أخى العربى فى كل مكان فى الوطن العربى / يا اخى العربى فى كل زمان فى الوطن العربى / يا أخى العربى ياللى رماك بالغدر وظلمك الاستعمار / يا أخى العربى ياللى طلبت التار وفى ايدك تاخد التار / عايز تارك تار شهداءك..عايز تنعم بالحرية / يا أخى العربى ياللى اغتصبوا منك أرضك بفلسطين / ياللى العالم نام عن حقك واحنا مش نايمين”.

عبد الناصر يكرم عبد الحليم حافظ

فى يوليو 1962 يطلب عبد الحليم حافظ من الرئيس 'جمال عبد الناصر' عودة القدس لأراضينا في أغنية كتبها أحمد شفيق كامل أيضا ولحنها كمال الطويل بعنوان 'مطالب الشعب' التى منعت إذاعتها جميع الدول العربية، ويرتفع صوته بالمطالب ويقول: “باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين / باسم دمانا بالشهداء الفدائيين / باسم الشعب يابطل الشعب..باسم الشعب يابطل الشعب / باسم الشعب العربى بحاله.. باسم كفاحه وباسم أماله / باسـم الشعـب اللى انتا حبيبه وحبـه فـ قلـــبك / باسم تاريخنا ومستقبلنا جاى أطالبك جاى أطالبك /عايزيين عايزيين يا جمال عايزين..عايزيين عايزيين يا أمــل ملايين / باسم اللاجئ باسم حقوقه فى فلسطين..باسم دمــانا بالشهدا بالفدائيين / عايزيين عايزيين يا أمــل ملايين الرجوع الرجوع لأراضيينا / نرجع وياك للقدس هناك ولحيفا ويافا تعود بينا /قدها وقدود يا بطل موعود.. يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر”.

دقت ساعة العمل فى فلسطين



وفى عام 1961 تجدد اللقاء بين عبد الحليم حافظ والآلام الفلسطينية فى أغنية "صوت الجماهير" للشاعر حسين السيد وألحان عبد الوهاب التى قال فيها: “باسم اتحادنا..قوم يا كفاحنا قول للصهاينة المعتدين / راية العروبة عرفت نجومها من عام ثمانية وأربعين / خط النار موصول..والجماهير بتقول..دقت ساعة العمل الثوري فى فلسطين”.

فدائى آخر أغانيه لفلسطين



بعد النكسة وفى عام 1968 غنى عبد الحليم حافظ أغنية اليأس والانكسار "فدائى" للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، وقف فيها عبد الحليم على المسرح قبل الغناء يقول: “حاقدم غنوة عن الفدائيين اللى بيخوضوا اشرف معركة من اجل تحرير فلسطين، احنا بنعمل اغانى عشان الناس اللى بيحاربوا فى قلب الجبهة وبين المدافع الى ان يأتى يوم النصر ورجوع الأرض المحتلة، يقول فيها: فدائى فدائى..أهدى العروبة دمائى / أموت أعيش مايهمنيش..وكفاية أشوف علم العروبة باقى”.

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