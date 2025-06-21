شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

أحيت المطربة أنغام حفلا غنائيا بالكويت أمس الجمعة، ضمن فعاليات ليلة عمر، وشهد الحفل إقبالا كبيرا

حفل أنغام في الكويت

وتعرضت أنغام خلال الحفل لموقف مفاجئ، حيث فوجئت بأحد الحضور يتجه إلي المسرح لكي يهدي لها وردة، ولكن الأمن تدخل ومنعه، ولكن في الأخير طلبت المطربة من الأمن السماح للمعجب أن يسلمها الوردة بنفسه.

كما يحيي الفنان تامر عاشور حفلا مشتركا مع الفنانة أنغام في تبوك بالمملكة العربية السعودية، في 27 يونيو الجاري.

ويغني تامر عاشور وأنغام خلال الحفل بالسعودية، عددا من الأغاني الشهيرة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وكانت قد أحيت أنغام يوم الجمعة الماضي، حفلا غنائيا في السعودية وشهد الحفل أقبالا كبيرا

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