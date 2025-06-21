هاجر عفيفي: مش بحب أحط ميك أب في أدواري

قالت الفنانة هاجر عفيفي: إنها تؤمن بتقديم الشخصيات بشكل واقعي وبسيط، بعيدا عن التكلف، سواء في الأداء أو في الشكل الخارجي مثل الماكياج، مؤكدة: "بحب أقدم شخصيات قريبة من الناس، بميكاب خفيف وشكل طبيعي، لأن الشخصيات اللي بنقدمها ناس عايشة زينا".

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني منذ عام 2016 من خلال مسلسل الأسطورة، مشيرة إلى أنها شاركت قبل ذلك في أعمال بسيطة خلال فترة الدراسة، مؤكدة أنها لا تهتم بالظهور الإعلامي كثيرا، لأنها تعتبر التمثيل شغف وليس وسيلة للانتشار فقط.

مسلسل وترحساس

وعن دورها في مسلسل وتر حساس، فأكدت أن شخصية داليا كانت مختلفة وجذبت انتباه الجمهور على السوشيال ميديا بسبب واقعيتها وجرأتها، قائلة: "شخصية صوتها عالي لأنها مش لاقية حد يسمعها، وده كان جزء من تركيبتها النفسية.

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