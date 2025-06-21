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ثقافة وفنون

عرض "سينما 30" و"الإسكافي ملكا" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية الليلة

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، فيتو

تتواصل فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

عرض سينما 30 

ويشهد اليوم السبت، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "سينما 30"، لفرقة البحيرة القومية، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء.

العرض تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه حول مخرج مصري يعود من أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

عرض الإسكافي ملكا 

أما العرض الثاني، "الإسكافي ملكا"، وتقدمه فرقة المنيا القومية في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض من تأليف يسري الجندي، وسينوغرافيا وإخراج عادل بركات، ويقدم برؤية مسرحية تقليدية تمزج بين الشعر والفانتازيا، وأحداثه مستوحاة من التراث الشعبي وحكايات "ألف ليلة وليلة".

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 

وتتكون لجنة التحكيم من: مهندس الديكور حازم شبل، الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور، ويصاحبها نشرة يومية.

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الختامي لفرق الأقاليم المسرحية عرض سينما 30 الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض الإسكافي ملكا قصور الثقافة

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