روبي: الشعب المغربي مثقف وشرف لي المشاركة في مهرجان موازين

أكدت الفنانة روبي ، أنها سعيدة بحفلتها التى أحيتها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، في دورته الـ 20، مؤكدة أنه من أكبر المهرجانات.

حفل روبي في موازين

وأضافت روبي:" تشرفت أني غنيت في موازين، مهرجان كبير وعريق والناس كانت محترمة جدا وطيبين وشعب مثقف، وبحب لما أروح أي بلد أتعرف علي الناس

أحيت المطربة روبي حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

طلت روبي خلال حفلها بمهرجان موازين بفستان قصير وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة على رقصتها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت روبي تصدرت التريند مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو له من أحد حفلاتها طلب فيها أحد الحضور منها أن يعطيها أموالًا في مقابل أن تستكمل وصلتها الغنائية قائلًا: "هديكي 20 ألف جنيه وكملي".

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