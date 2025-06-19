مصدر يكشف عودة فرقة BTS بألبوم جديد في ربيع 2026

تترقب جماهير فرقة BTS، عملاقة الكيبوب العالمية، عودة جماعية كاملة لأعضائها في ربيع العام المقبل، وذلك بحسب تقارير إعلامية كورية، ففي 18 يونيو.

ونقلت صحيفة "كوريا هيرالد" عن "مصادر متعددة مطلعة على الصناعة، بما في ذلك مصدر من شركة HYBE، أن الفرقة تستعد لعودتها المنتظرة في مارس 2026.

وتعززت هذه التكهنات بتصريحات مصدر آخر، والذي أشار إلى أن "التاريخ الدقيق لم يتحدد بعد، ولكن من المرجح جدًا أن يكون في منتصف مارس".

وأضاف المصدر: "سمعت أنهم سيعودون في نفس وقت عودة فرقتهم الشقيقة TXT. قد تكون فرقة BTS أولًا، ثم TXT، أو قد يكون العكس."

وفي سياق متصل، أشار التقرير نفسه إلى أن فرقة ENHYPEN كانت خططت في الأصل للعودة في مارس من العام المقبل، لكنها أعادت جدولة عودتها إلى يناير لتجنب التداخل مع الجدول الزمني لعودة BTS المحتملة.

وعلى الرغم من هذه التكهنات المتزايدة، ردت وكالة BIGHIT MUSIC، المسؤولة عن فرقة BTS، على الشائعات بتصريح مقتضب ومبهم، حيث قالت ببساطة: "لم يُقرر شيء بعد بشأن جدول عودة BTS." هذا التصريح يترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، ويزيد من ترقب الجماهير للإعلان الرسمي عن عودة الفرقة التي طال انتظارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.