الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح يعلن أسماء المتقدمين لـ ورشة التأليف بالدورة 18

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

 كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء المتقدمين لورشة التأليف المسرحي والتي يقدمها الكاتب أيمن سلامة، ضمن فعاليات المهرجان هذا العام. 

 

ورشة التأليف المسرحي بالمهرجان القومي للمسرح 

وجاءت أسماء المتقدمين للورشة كالتالي: 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

 وكانت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصريبرئاسة الفنان محمد رياض، قد أعلنت في وقت سابق أن الدورة الثامنة عشرة، التي تنظمها وزارة الثقافة  برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ستشهد لأول مرة خروج فعاليات المهرجان إلى محافظات مصر المختلفة، تطبيقًا لشعار الدورة الحالية "المهرجان في كل مصر".

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى كسر مركزية الفعل الثقافي وتقديم المسرح كحق أصيل لكل مواطن مصري، من خلال الوصول إلى أماكن لم تكن تحظى سابقًا بفرص متكافئة في الاستفادة من الفعاليات الثقافية الكبرى، وتتعاون إدارة المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. 

و تم اختيار أربع محافظات رئيسية لتمثل أقاليم مصر الجغرافية، هي: محافظة أسيوط ممثلة للوجه القبلي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة للوجه البحري، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ممثلة لوسط الدلتا، ومحافظة بورسعيد ممثلة لإقليم القناة، وتنطلق هذه الفعاليات قبل بدء المهرجان رسميًا في القاهرة.

وتتضمن تقديم العروض المسرحية الفائزة في الدورة السابعة عشرة، إلى جانب إقامة ورش فنية متخصصة، وندوات نقدية، وماستر كلاس مع نخبة من المخرجين والفنانين، في إطار برنامج فني وتوعوي متكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض القومي للمسرح ورشة التأليف المسرحي

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية