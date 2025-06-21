الثقافة الفلسطينية تنعى الشاعر والروائي أحمد أبو سليم

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، الشاعر والروائي والفنان أحمد أبو سليم، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان نعيها إن رحيل أبو سليم خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية والأردنية والعربية، إذ يعد أحد أبرز الأدباء الذين كرّسوا أفعالهم الأدبية من أجل قضية شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتقدمت الوزارة من عائلة الراحل وزملائه وجموع المثقفين بأحر التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

معلومات عن أحمد أبو سليم

يذكر أن الراحل ولد في 14 ديسمبر 1965 في الزرقاء، الأردن. أنهى دراسة الثانوية العامة في مدرسة معاوية بن أبي سفيان بالزرقاء سنة 1983. سافر إلى تركيا لإتمام دراسته الجامعية، ثم غادر إلى الاتحاد السوفيتي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو عام 1992.

شارك في برنامج أمير الشعراء، وحصل على لقب “شاعر القضية”. له قصص قصيرة وقصائد ومقالات منشورة في الصحف الأردنية والعربية، وشارك في عدد كبير من المهرجانات الثقافية في العواصم العربية.



كان عضوًا في رابطة الكتّاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتّاب الإنترنت العرب. ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت في كتاب ضمن سلسلة شعراء عرب معاصرون، كما نُشرت بعض قصائده في المجلة الأمريكية الحياة والأساطير، وعلى مواقع إلكترونية أخرى.

من أبرز أعماله: دمٌ غريب (شعر):، مذكّرات فارس في زمن السقوط (شعر):، البوم على بقايا سدوم (شعر)، آنستُ دارًا (شعر)،

، الريح لا تكفي الوحيد (مجموعة شعرية مشتركة مع شعراء عرب)، الحاسّة صفر (رواية)، ناجي العلي – نبض لم يزل فينا (دراسة توثيقية بالاشتراك مع سليم النجار ونضال القاسم)، الكنعاني (دراسة توثيقية بالاشتراك مع صلاح أبو لاوي ونضال القاسم)، ذئاب منوية (رواية): دار الفارابي، ضد قلبك (شعر)، كوانتوم (رواية): بروميثانا (رواية)، دمهم مطر (شعر، بالإنجليزية): ضمن سلسلة مبدعون عرب، ترجمة نزار سرطاوي، أزواد (رواية): صادرة عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، يس (رواية) صادرة عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين

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