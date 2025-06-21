السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة الفلسطينية تنعى الشاعر والروائي أحمد أبو سليم

احمد ابو سليم. فيتو
احمد ابو سليم. فيتو

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، الشاعر والروائي والفنان أحمد أبو سليم، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان بعد صراع مع المرض  عن عمر ناهز 60 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان نعيها إن رحيل  أبو سليم خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية والأردنية والعربية، إذ يعد أحد أبرز الأدباء الذين كرّسوا أفعالهم الأدبية من أجل قضية شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتقدمت الوزارة من عائلة الراحل وزملائه وجموع المثقفين بأحر التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

معلومات عن أحمد أبو سليم

يذكر أن الراحل ولد في 14 ديسمبر 1965 في الزرقاء، الأردن. أنهى دراسة الثانوية العامة في مدرسة معاوية بن أبي سفيان بالزرقاء سنة 1983. سافر إلى تركيا لإتمام دراسته الجامعية، ثم غادر إلى الاتحاد السوفيتي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو عام 1992.

شارك في برنامج أمير الشعراء، وحصل على لقب “شاعر القضية”. له قصص قصيرة وقصائد ومقالات منشورة في الصحف الأردنية والعربية، وشارك في عدد كبير من المهرجانات الثقافية في العواصم العربية.


كان عضوًا في رابطة الكتّاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتّاب الإنترنت العرب. ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت في كتاب ضمن سلسلة شعراء عرب معاصرون، كما نُشرت بعض قصائده في المجلة الأمريكية الحياة والأساطير، وعلى مواقع إلكترونية أخرى.
من أبرز أعماله: دمٌ غريب (شعر):، مذكّرات فارس في زمن السقوط (شعر):، البوم على بقايا سدوم (شعر)، آنستُ دارًا (شعر)، 
، الريح لا تكفي الوحيد (مجموعة شعرية مشتركة مع شعراء عرب)، الحاسّة صفر (رواية)، ناجي العلي – نبض لم يزل فينا (دراسة توثيقية بالاشتراك مع سليم النجار ونضال القاسم)، الكنعاني (دراسة توثيقية بالاشتراك مع صلاح أبو لاوي ونضال القاسم)، ذئاب منوية (رواية): دار الفارابي، ضد قلبك (شعر)، كوانتوم (رواية): بروميثانا (رواية)، دمهم مطر (شعر، بالإنجليزية): ضمن سلسلة مبدعون عرب، ترجمة نزار سرطاوي، أزواد (رواية): صادرة عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، يس (رواية) صادرة عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثقافة الفلسطينية الثانوية العامة وزارة الثقافة وزارة الثقافة الفلسطينية

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

المزيد
الجريدة الرسمية