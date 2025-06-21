اشتباه في جلطة، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة زيزي مصطفى بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لوعكة صحية منذ ساعات قليلة نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة زيزي مصطفي أنها تعاني من ضيق في التنفس واشتباه في جلطة، وتجري حاليا الأشعات والفحوصات بناء على تعليمات الأطباء.

ورفض الطبيب المعالج لها تواجدها في المنزل وتلقي العلاج حيث أن ابنتها الفنانة منة شلبي كانت قد جهزت لها غرفة تمريض في المنزل بها جميع الأجهزة، ولكن طبيبها المعالج رفض تواجدها لأن الحالة قد تطورت وكان لابد من نقلها للمستشفى.

زيزي مصطفى

زيزي مصطفى ممثلة مصرية بدأت مشوارها كراقصة في الستينيات، واقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة في أفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها “واحدة بواحدة”، “احترسي من الرجال يا ماما”.

اعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت في عدة أعمال منها “وش إجرام”، “اللي اختشوا ماتوا”.

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