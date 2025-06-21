دراسة حديثة: الأنظمة الغذائية النباتية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

حذرت دراسة حديثة لجامعة جونز هوبكنز من أن بعض الأنظمة الغذائية النباتية قد تضر بالقلب مثل نظيراتها الحيوانية، مؤكدة أهمية اختيار الأطعمة النباتية الصحية لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأكدت دراسة جديدة أن الأنظمة الغذائية النباتية الصحية يمكن أن تكون مفيدة للقلب، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الأطعمة النباتية ليست كلها صحية بالضرورة. بل وجدت الدراسة أن بعض الأطعمة النباتية قد تكون ضارة بالقلب تمامًا مثل الأطعمة غير النباتية.

الدراسة ومؤشراتها الحيوية

قام مؤلفو الدراسة بتقييم العلاقة بين الأنظمة الغذائية النباتية ذات الخصائص المختلفة وثلاثة مؤشرات حيوية قلبية رئيسية.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز ونُشرت في "المجلة الأمريكية لأمراض القلب الوقائية"، بيانات 7708 مشاركين من المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 1999 و2004. كان المشاركون في سن العشرين أو أكبر ولم يكن لديهم تاريخ من أمراض القلب.

خلال المقابلات في مسح NHANES، أبلغ المشاركون عن استهلاكهم الغذائي خلال الـ 24 ساعة السابقة، بينما أُخذت عينات دم لقياس المؤشرات الحيوية ذات الصلة. كانت المؤشرات الحيوية التي تم التركيز عليها في هذه الدراسة هي: التروبونين القلبي T، التروبونين القلبي I، والببتيد الدماغي المدر للصوديوم من النوع B (NT-proBNP). تشير التروبونينات إلى تلف عضلة القلب، مما يعد مؤشرًا على احتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية، بينما يرتبط الببتيد NT-proBNP بفشل القلب.

من اللافت أن ما يصل إلى 50% من الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ واضح من مشاكل القلب يعانون من مستويات دون سريرية من التروبونينات، ورغم أن هذه المستويات لا تستدعي قلقًا فوريًا، إلا أنها قد تُفسر كعلامة تحذيرية لمشاكل مستقبلية محتملة.

تصنيف الأطعمة والنتائج الرئيسية

استخدم الباحثون قاعدة بيانات MyPyramid Equivalents 2.0 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية لتصنيف كل طعام تم الإبلاغ عنه إلى واحدة من ثلاث فئات:

أطعمة نباتية صحية.

أطعمة نباتية غير صحية.

أطعمة حيوانية.

وأظهر التحليل أن الالتزام بنظام غذائي صحي قائم على النباتات ارتبط بانخفاض احتمالية ارتفاع مستويات التروبونين القلبي I بنسبة 49%. في المقابل، كان لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا غير صحي احتمالية أكبر بنسبة 65% لارتفاع مستويات التروبونين القلبي I.

لم يجد مؤلفو الدراسة أي ارتباط قوي بين الأطعمة النباتية الصحية أو غير الصحية والتروبونين القلبي T أو NT-proBNP.

الأطعمة النباتية المصنعة خطر خفي على القلب

توضح ميشيل روثنشتاين، أخصائية التغذية المعتمدة والمتخصصة في أمراض القلب، أن "الأطعمة النباتية ليست بالضرورة أكثر صحة من نظيراتها من المنتجات الحيوانية"، وأضافت أن "بينما يمكن للعديد من الأنظمة الغذائية النباتية أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بفضل خصائصها الغذائية مثل انخفاض الدهون المشبعة وغني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة، فإن هذه الفوائد لا تتشاركها جميع الأطعمة النباتية".

من جانبها، أشارت الدكتورة جاين مورغان، أخصائية أمراض القلب، إلى أن "بدائل اللحوم تُعدّ من الأسباب الشائعة لعدم صحة الأنظمة الغذائية النباتية"، فقد تحتوي هذه البدائل على مستويات عالية من الصوديوم والمواد المضافة والدهون المشبعة، وغالبًا ما تكون من زيت جوز الهند.

وتابعت مورغان: "غالبًا ما يُضاف زيت جوز الهند أو زيت النخيل لتحسين الملمس. هذه المنتجات غنية بالدهون المشبعة، مما قد يرفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب". وأشارت إلى أن بعض أنواع البرغر النباتية قد تحتوي على كميات مماثلة من الدهون المشبعة (6-8 غرامات) الموجودة في قطعة لحم بقري. كما نوه روثنشتاين إلى أن هذه الدهون المشبعة قد تزيد من مقاومة الأنسولين.

لا فرق بين النباتي والحيواني بالأطعمة المصنعة

شدد روثنشتاين على أن "بعض البدائل النباتية قد تكون مُعالجة بشكل كبير، وتحتوي على مكونات قد تضر بصحة القلب. وينطبق هذا بغض النظر عما إذا كان الطعام نباتيًّا أم حيوانيًّا".

وحذر مورغان قائلًا: "يُعد مستوى المعالجة عاملًا حاسمًا في تحديد مدى صحة الطعام للقلب. وعندما يتعلق الأمر بصحة القلب، لا يقتصر الأمر على ما تأكله فحسب، بل يتعلق أيضًا بمدى معالجة الطعام".

فقد تشمل المعالجة إضافات مثل ميثيل السليوز، والنشويات المعدلة، والكاراجينان، والصمغ، والتي قد تسبب التهابات أو مشاكل معوية تؤثر على الميكروبيوم، كما تزيل المعالجة مكونات مفيدة من الأطعمة الطبيعية، مثل البروتينات المعزولة، مما يقلل من القيمة الغذائية لمصادر الأغذية الكاملة مثل العدس أو الفاصوليا.

كيف يبدو النظام الغذائي النباتي الصحي؟

لتحقيق أقصى استفادة صحية، تنصح مورغان بأن "الهدف هو تعظيم العناصر الغذائية التي تحمي القلب دائمًا".

إذا كان الشخص يسعى لاستبدال البروتينات الحيوانية، يقول روثنشتاين: "ابحث عن أطعمة منخفضة الدهون المشبعة والصوديوم، مع الحد الأدنى من الإضافات والمواد الحافظة. اختر مكونات غذائية كاملة غنية بالبروتين والألياف والمغذيات النباتية لتحقيق أهدافك – مثل الفاصوليا والبقوليات والتوفو".

لتجنب الأطعمة المصنعة، "انتبه لقوائم المكونات الطويلة المليئة بالإضافات أو "النكهات الطبيعية". في الواقع، حذر مورغان قائلًا: "إن كلمة "طبيعي" غالبًا ما تكون بمثابة علامة حمراء تشير إلى ضرورة الحذر".

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