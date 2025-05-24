نصائح للأمهات للتعامل مع الأبناء عند مواجهة صعوبة في الامتحانات النهائية

نصائح للأمهات، للتعامل مع الأبناء، تُعدّ فترة أسبوع الامتحانات النهائية من أكثر الأسابيع حساسية في العام الدراسي، ليس فقط على الطلاب، بل أيضًا على الأمهات.

وفي هذا الأسبوع المليء بالضغوط والتوتر، قد تظهر بعض المشكلات الدراسية التي لم تكن واضحة طوال العام، مثل صعوبة الطالب في حل أسئلة مادة معينة، أو فقدانه للتركيز عند مراجعتها، أو حتى نوبات القلق والخوف من الفشل.



وهنا تظهر أهمية دور الأم، ليس فقط كمرافقة دراسية، بل كداعم نفسي وعاطفي أساسي. والمطلوب منها هو التصرف بحكمة واتزان، حتى لا تتحوّل صعوبة بسيطة إلى أزمة دراسية ونفسية للطالب.

أشارت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الأم خلال أسبوع الامتحانات ليست فقط "مرافقة دراسية"، بل هي الداعم الأساسي لبناء توازن الطالب النفسي والعقلي.



وأضافت الدكتورة عبلة، أنه عند مواجهة الأبناء صعوبة في مادة معينة، يتطلب ذلك من الأم قدرًا كبيرًا من الصبر، والمرونة، والتفهم، والاحتواء. فالدعم الذي تقدمه الأم في هذا الأسبوع قد لا يظهر أثره فقط في النجاح، بل في بناء شخصية ابنها وثقته بنفسه للأعوام القادمة.

نصائح للامهات للتعامل مع الأبناء خلال الامتحانات

نصائح هامة ليلة الامتحان

فيما يلي تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة نصائح هامة، تساعد الأمهات على التعامل مع صعوبة الأبناء في مادة معينة خلال أسبوع الامتحانات النهائية:

1. امتصاص التوتر لا زيادته

قد تُفاجأ الأم بأن ابنها لا يستطيع حل المسائل أو تذكر المعلومات في إحدى المواد، رغم أنه ذاكرها سابقًا. في هذه اللحظة، يجب أن تكون ردة فعل الأم هادئة ومطمئنة. العصبية أو اللوم أو الكلمات السلبية (مثل: "أنا عارفة إنك مش هتعرف تحلها") لا تُفيد، بل تزيد الوضع سوءًا. المطلوب هو دعم الابن نفسيًا، وطمأنته بأن الشعور بالتوتر أو النسيان مؤقت، ويمكن تجاوزه مع التكرار والمراجعة.

2. تقبّل أن الضعف وارد في مادة واحدة أو أكثر

من الطبيعي أن يبرع الطالب في مواد ويواجه صعوبة في أخرى. يجب على الأم أن تُظهر له تقبّلها لذلك دون تقليل من قدراته. فبدلًا من قول "إزاي مش عارف تحلها؟ دي سهلة!"، يمكنها أن تقول: "واضح إن المادة دي محتاجة طريقة مختلفة علشان تفهمها، تعال نحاول سوا". هذه الطريقة تشجع الطالب على المحاولة دون شعور بالإحباط.

3. استغلال الوقت المتبقي بذكاء

خلال أسبوع الامتحانات، لا وقت كافٍ للتفصيل الطويل أو البدء من الصفر، لذلك يُنصح بأن تضع الأم خطة سريعة مع ابنها للمراجعة تركز على:

حل نماذج سابقة.

التركيز على الأسئلة المتكررة.

مراجعة القوانين أو الكلمات المفتاحية.

استخدام التلخيصات والبطاقات التعليمية.

تقسيم اليوم إلى جلسات قصيرة (25 إلى 40 دقيقة) مع فترات راحة خفيفة يُحافظ على التركيز ويقلل الشعور بالإرهاق.

4. مساعدة الطالب على تقبّل عدم الكمال

ليس من الضروري أن يحصل الطالب على الدرجة النهائية في كل المواد. يجب أن توصل الأم لابنها أن الهدف هو بذل الجهد، وأن كل إنجاز مهما كان بسيطًا يُحتفى به. هذا التوجه يخفف الضغط ويزيد من إنتاجيته.

5. تنظيم أجواء المذاكرة

قد تكون المشكلة في صعوبة الحل ناتجة عن بيئة غير مناسبة: إزعاج، تلفاز مفتوح، إخوة صغار يشتتون الانتباه. على الأم أن تهيّئ مكانًا هادئًا ومنظمًا، وتُبعد الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، وتُخصص وقتًا للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء.

6. التواصل الإيجابي والدعم النفسي

كل يوم خلال أسبوع الامتحانات، يحتاج الطالب إلى كلمة طيبة، دعاء من القلب، نظرة دعم. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فرقًا كبيرًا في نفسية الطالب وثقته بنفسه. يمكن للأم أن تقول:

"أنا فخورة بيك حتى في أصعب لحظاتك."

"أنا عارفة إنك بتحاول، وربنا هيكرمك."

"كل الناس بتواجه صعوبات، لكن القوي هو اللي يكمل."

7. تقديم المساعدة أو طلبها عند الحاجة

إذا لاحظت الأم أن المشكلة في مادة ما كبيرة وتتكرر كل يوم، يمكنها في هذا الأسبوع أن تبحث عن مساعدة سريعة:

الاتصال بمعلم المادة للاستفسار عن أهم النقاط.

مشاهدة فيديوهات تعليمية مبسطة على الإنترنت.

الاستعانة بصديق أو زميل يفهم المادة جيدًا لشرحها بطريقة مختلفة.

8. المحافظة على الصحة والنوم

خلال أسبوع الامتحانات، لا يجب التضحية بالنوم من أجل الدراسة. السهر المفرط يؤدي إلى نسيان المعلومات وضعف التركيز. على الأم أن تضع مع ابنها جدولًا يتضمن وقتًا كافيًا للنوم (6 إلى 8 ساعات) ووقتًا للأكل الصحي والراحة، حتى يكون جسده وعقله قادرين على الاستيعاب.



9. التدرج في تحسين المستوى خلال الأيام القادمة

إذا كانت المادة الصعبة هي الأولى في جدول الامتحانات، يمكن التركيز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ثم الانتقال بقوة أكبر إلى المواد التالية. أما إن كانت في نهاية الأسبوع، فهنا فرصة أكبر للتركيز عليها، ولكن دون إهمال المواد السابقة. التوازن مطلوب، والتخطيط الجيد يحمي الطالب من الانهيار أو التشتت.

10. التعامل مع النتيجة بروح تربوية

إذا انتهى امتحان المادة الصعبة ولم يكن الأداء جيدًا، فلتكن ردة فعل الأم هادئة، داعمة، واقعية. يمكن أن تقول: "اللي حصل حصل، المهم إننا نتعلم منه ونكمل كويس في باقي المواد". هذه الروح تقلل من الإحباط وتُعيد التوازن للطالب ليستكمل الأسبوع بنفسية إيجابية.

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