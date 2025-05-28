في شهر التوعية، هيئة الدواء تكشف الأطعمة الممنوعة لمرضى السيلياك

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لمرضى السيلياك بشأن النظام الغذائي المناسب لهم.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن مريض السيلياك يحتاج إلى نظام غذائي خالٍ من الجلوتين والابتعاد تمامًا عن الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل القمح والشعير، وكل المنتجات المشتقة منها، بما في ذلك الخبز، الكعك، البسكويت، والمكرونة.​

الالتزام بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين

وأكدت هيئة الدواء المصرية في شهر التوعية بمرض السيلياك أن الالتزام بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين هو السبيل الوحيد لضمان تحسن الأعراض والعيش بصحة أفضل، لأن السيلياك هو حالة مزمنة، فإن هذا النظام الغذائي يجب أن يصبح جزءًا من الحياة اليومية بشكل دائم.​

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن مرض السيلياك هو اضطراب مناعي مزمن يصيب الأمعاء الدقيقة عندما يتناول المصابون به الجلوتين، وهو بروتين يوجد في القمح والشعير. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه عند دخول الجلوتين للجسم تبدأ المناعة بمهاجمة الجهاز الهضمي؛ مما يسبب تلف الأنسجة، ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى على المدى البعيد.​

أعراض مرض السيلياك

وأوضح أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض سيلياك تشمل:

الإسهال المزمن أو الإمساك أو فقدان الوزن أو ألم وانتفاخ في البطن أو تعب وإرهاق أو فقر الدم المزمن أو تأخر النمو لدى الأطفال.​

ومرض السيلياك هو مرض مناعي ذاتي يصيب الأمعاء الدقيقة، ويحدث عندما يتعرض الشخص للغلوتين، وهو بروتين يوجد في القمح والشعير والشوفان.

وتشمل أسباب مرض السيلياك:

1. الاستجابة المناعية غير الطبيعية للجلوتين تؤدي إلى التهاب الأمعاء الدقيقة.

2. الوراثة تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بمرض السيلياك.

وتتضمن أعراض مرض السيلياك

1. الإسهال

2. الألم البطني

3. التعب

4. فقدان الوزن

وأوصت هيئة الدواء المصرية بطرق العلاج منها:

1. الحمية الخالية من الجلوتين هي العلاج الرئيسي لمرض السيلياك.



2. تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.



3. تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.

ونصحت بضرورة قراءة الملصقات الغذائية بعناية لتجنب الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين واختيار الأطعمة الخالية من الجلوتين لتحسين الأعراض.

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