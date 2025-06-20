جيش الاحتلال: نهاجم بنية تحتية عسكرية غربي ووسط إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يهاجم بنية تحتية عسكرية غربي ووسط إيران.

سماء العاصمة طهران

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الخميس، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الخميس، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه سمع دوي انفجار في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال غارات جوية مستخدما طائرات مسيرة.

إسقاط مسيرات إسرائيلية في طهران

ونجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط عدد من المسيرات التي استخدمها جيش الاحتلال في شن هجمات على مواقع بالعاصمة طهران.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان لها الخميس، عن إسقاط 16 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وقالت الشرطة الإيرانية في بيانها، إنه تم إلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد في غربي طهران.

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