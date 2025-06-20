الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: نهاجم بنية تحتية عسكرية غربي ووسط إيران

قصف، فيتو
قصف، فيتو

 قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يهاجم بنية تحتية عسكرية غربي ووسط إيران.

 

سماء العاصمة طهران

 في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الخميس، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الخميس، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه سمع دوي انفجار في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال غارات جوية مستخدما طائرات مسيرة.

إسقاط مسيرات إسرائيلية في طهران 

ونجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط عدد من المسيرات التي استخدمها جيش الاحتلال في شن هجمات على مواقع بالعاصمة طهران.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان لها الخميس، عن إسقاط 16 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وقالت الشرطة الإيرانية في بيانها، إنه تم إلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد في غربي طهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إيران طهران الموساد

مواد متعلقة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

انطلاق مظاهرات في مدن إيرانية تنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على ‎طهران (صور)

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

‏وزير جيش الاحتلال يحذر حزب الله من المشاركة في الحرب مع إيران

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

محافظة القاهرة: حالة وفاة و3 ناجين من عقارَي حدائق القبة المنهارين

مسئول إيراني رفيع المستوى: تصفير تخصيب اليورانيوم مرفوض قطعا

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراخ وبكاء، انهيار أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين (فيديو)

الموت أو الطرد!

خدمات

المزيد

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية