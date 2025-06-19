الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم قصف موقع لتطوير أسلحة نووية في منشأة نطنز

نطنز، فيتو
نطنز، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف موقعًا في منشأة نطنز الليلة الماضية يستخدم لتطوير أسلحة نووية.

محطة خنداب للأبحاث للماء الثقيل

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الخميس بأن منطقة قريبة من محطة خنداب للأبحاث للماء الثقيل، وهي جزء من البرنامج النووي الإيراني، تعرضت لقصف إسرائيلي.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مسئولين أنه جرى إخلاء المنشأة قبل الهجوم، وأنه لا يوجد أي خطر إشعاعي.

اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران اليوم الخميس إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن" متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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