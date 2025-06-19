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إيران تعتقل 18 شخصا كانوا يصنعون طائرات مسيرة بمدينة مشهد لتنفيذ هجمات لصالح إسرائيل

إيران تعتقل 18 شخصا
إيران تعتقل 18 شخصا كانوا يصنّعون طائرات مسيرة، فيتو

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أنه تم اعتقال 18 شخصا كانوا يصنّعون طائرات مسيرات هجومية وتجسسية في مدينة مشهد لصالح إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن ذلك كان يتم "تحت غطاء ورش محلية في مدينة مشهد".

وأمس الأربعاء تم اعتقال عنصرين من الموساد الإسرائيلي في بهارستان جنوبي غربي طهران كانا يخططان لتنفيذ عملية تخريبية.

وأكدت وكالة فارس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومسيرات صغيرة وأسلحة ومعدات للتحكم عن بعد.

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