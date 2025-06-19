إيران تعتقل 18 شخصا كانوا يصنعون طائرات مسيرة بمدينة مشهد لتنفيذ هجمات لصالح إسرائيل

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أنه تم اعتقال 18 شخصا كانوا يصنّعون طائرات مسيرات هجومية وتجسسية في مدينة مشهد لصالح إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن ذلك كان يتم "تحت غطاء ورش محلية في مدينة مشهد".

وأمس الأربعاء تم اعتقال عنصرين من الموساد الإسرائيلي في بهارستان جنوبي غربي طهران كانا يخططان لتنفيذ عملية تخريبية.

وأكدت وكالة فارس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومسيرات صغيرة وأسلحة ومعدات للتحكم عن بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.