وزير الخارجية الإيراني يبلغ المبعوث الأمريكي بشرط طهران للعودة للمفاوضات

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم: إن ويتكوف وعراقجي تحدثا هاتفيا مرات عدة منذ بدء إسرائيل ضرباتها من أجل إيجاد حل دبلوماسي.



شرط طهران للعودة للمفاوضات

وأكد الدبلوماسيون في حديثهم مع وكالة رويترز، أن عراقجي أخبر ويتكوف أن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

وفي السياق ذاته طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو أن يطلق في الأيام المقبلة مبادرة مع الشركاء لاقتراح تسوية تفاوضية في شكل ينهي النزاع بين إسرائيل وإيران.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الإليزيه، أعرب ماكرون "عن قلقه حيال التصعيد القائم، مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي الإيراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران وإسرائيل".

ووفق الرئاسة الفرنسية، شدد ماكرون على "ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية".

وأضاف البيان: "أكد ماكرون في الأيام الأخيرة خلال قمة مجموعة السبع في كندا، على أن التسوية الدائمة لبرامج إيران النووية والصاروخية البالستية لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض، وكرر الرئيس تأكيد رغبة فرنسا في الدخول في حوار بعيدا من أي مساومات مع إيران بشأن أنشطتها".

ولم يحدد ماكرون طبيعة "المبادرة" التي سيتخذها وزير الخارجية جان نويل بارو الذي حضر اجتماع مجلس الدفاع إلى جانب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو.

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