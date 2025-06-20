في اليوم العالمي للاجئين.. إسرائيل تجبر 2.3 مليون من سكان غزة على النزوح قسرًا لمراكز الإيواء والخيام.. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية.. استشهاد وفقدان 70 ألفًا وإصابة 130 ألف فلسطيني

يوم اللاجئ العالمي، هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويصادف 20 يونيو من كل عام، ويستهدف هذا اليوم تسليط الضوء على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربًا من الصراعات أو الاضطهاد.

ويعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

أهمية يوم اللاجئ العالمي

ويسلط يوم اللاجئ العالمي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة. ولما كان من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم، فإن المناسبات الدولية كـ يوم اللاجئ العالمي تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أو الاضطهاد، حيث تتيح العديد من الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي الفرص لدعم اللاجئين.

ويواكب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025م، اليوم العالمي للاجئين، حيث تخصص الأمم المتحدة هذا اليوم لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هربًا من الصراعات المسلحة أو الاضطهاد.

وهذا العام، يتزامن اليوم العالمي للاجئين مع استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه الفلسطينيون فصلًا جديدًا من فصول النكبة المتجددة، وتواصل إسرائيل في قطاع غزة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري المتكرر، في صور لم يشهد لها التاريخ مثيلًا.

أكبر موجة نزوح قسري

تلك الاعتداءات أدت الى أكبر موجة نزوح قسري في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948، وسط إجبار الاحتلال سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون على النزوح قسرًا إلى مراكز الإيواء والخيام وفي الساحات والطرقات، معرَّضين للموت والقصف والتجويع وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فضلا عن مواصلة تدمير المنازل والمنشآت الصحية والإنسانية والبنى التحتية، بهدف جعل القطاع مكان غير قابل للحياة، لدفع سكانه لمغادرة وطنهم، كجزء من مخطط إسرائيلي لحسم الصراع عبر القضاء على قضية اللاجئين.



وأرغمت دولة الاحتلال نحو مليونَيْ فلسطيني على النزوح القسري من بيوتهم عشية العدوان الإسرائيلي، معظمهم من اللاجئين، حيث يشكل اللاجئون ما نسبته ٧٥ % من سكان قطاع غزة.

كما أدت جرائم الإبادة إلى تهجير قرابة 200 ألف نازح قسرا خارج قطاع غزة، ومقتل وفقدان قرابة 70 ألفا وإصابة 130 ألف مواطن، وتدمير 90% من المخيمات والمنشآت المدنية والاقتصادية والبني التحية.

يشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين وصل في عام 2025 حوالي 8 ملايين لاجئ، فيما تشير سجلات وكالة الغوث (الأونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في أغسطس 2024، وصل إلى 6 ملايين لاجئ منهم نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين.

وعلى مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.

وتعتبر هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 (حسب تعريف الأونروا)، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رُحِّلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

المعاناة في الضفة الغربية

في الضفة الغربية وحسب بيانات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فقد ارتفع أعداد النازحين الفلسطينيين من مخيمات شمالي الضفة الغربية إلى أكثر من 42 ألفًا جراء استمرار العدوان “الإسرائيلي، وسط استمرار عمليات التهجير القسري وتدمير المنازل في ظل حملات الاعتقال المستمرة، حيث ارتفع عدد النازحين قسرا من مخيم جنين ومحيطه إلى 21 ألف شخص، حيث يمثلون ما نسبته 30٪ من سكان مدينة جنين ومخيمها، في حين نزح معظم سكان مخيمي طولكرم ونور شمس البالغ عددهم وفق تقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء حوالي 19 ألف لاجئ منتصف عام 2025، فيما ما زالت المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مخيمات اللاجئين مستمرة، وذلك في إطار سعي الاحتلال لضرب وهدم المخيمات وما تمثله من رمزية نضالية في أوساط اللاجئين.

مصائد الموت

ولا يزال الاحتلال يستهدف وكالة الغوث الدولية الأونروا عبر محاولة شيطنتها كمؤسسة أممية وتشويه سمعتها بوصمها بالإرهاب والتحريض ضدها من أجل قطع التمويل عنها وتقويض عملها والدفع لشطبها وإنهاء وحظر عملها واستبدالها، من خلال إنشاء شركات المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية التي تحولت نقاط التوزيع التي تشرف عليها في قطاع غزة إلى مصائد للموت والقتل في إطار توظيف سلاح التجويع والمساعدات الإنسانية ضمن حرب الإبادة الجماعية.

إنهاء معاناة اللاجئين والنازحين

من جانبها، جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي ولمنظومة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الكارثة المستمرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون، وبشكل خاص ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية متواصلة، والتي تتطلب تحرك دولي جاد وفعلي لوقف المجازر وإنهاء المعاناة للاجئين والنازحين الفلسطينيين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، ورفض كل المشاريع الهادفة الى تهجيرهم قسرا أو تغيير واقعهم القانوني والتاريخي.

وأكد أن حق العودة هو حق أصيل غير قابل للتصرف وفقا لقرار الأمم المتحدة 194، وأن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام، بل إنهم بشر لهم حقوق ويطالبون بحقهم في تقرير المصير والعودة والعدالة.

كما دعت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والدول العظمى، وأحرار العالم والمتضامنين للعمل لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة وتعزيز ودعم عمل وكالة الغوث الدولية لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولضمان قيامها بدورها في تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية لحين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم.



أيضا، دعت الهيئة المجتمع الدولي للعمل الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها بكرامة من خلال آليات ومؤسسات الأمم المتحدة، ووقف الآلية الإجرامية الأمريكية- الإسرائيلية، والتحرك لدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

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