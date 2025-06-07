الأونروا: نموذج توزيع المساعدات في غزة أشبه بدعوة للموت

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نموذج توزيع المساعدات غير فعال، وذلك بعدما أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية غلق جميع مراكز توزيع المساعدات مؤقتا في القطاع الفلسطيني.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إن نموذج توزيع المساعدات هذا غير فعال، بل هو بمثابة دعوة الناس إلى موتهم.

كما شددت توما على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".

وبحسب شبكة "سي أن أن" اليوم السبت، اعتبرت أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار كان ناجحا وملموسًا.

وأتت تلك التصريحات بعدما أغلقت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، جميع مراكز توزيع المساعدات الخاصة بها مؤقتا في قطاع غزة أمس الجمعة.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إن الإغلاق يرجع لأسباب تتعلق بالسلامة، وحثت السكان على الابتعاد عن المنشآت.

إلا أنها لم تحدد مدة استمرار تعليق توزيع المساعدات، الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى، الذي يفترض أن يشهد تجمعات عائلية ووجبات احتفالية.

وكانت تلك المؤسسة التي أنشأت في فبراير الماضي بدعم أمريكي إسرائيلي، مقرها جنيف، بدأت في توزيع الطعام يوم 26 مايو، إلا أنها سرعان ما توقفت جراء فوضى عمت عمليات التوزيع، وإطلاق نار من قبل إسرائيل و"مسلحين محليين"، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

بينما رفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، لاسيما أن توزيع الطعام يتم تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتركز أغلبه في جنوب غزة.

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