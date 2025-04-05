السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

أونروا: 1.9 مليون شخص نزحوا قسريا في غزة منذ بدء الحرب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن 1.9 مليون شخص نزحوا قسريا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

الأمم المتحدة تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة

 قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس إنه مستاء بشدة لاستشهاد 15 عاملا بالمجال الطبي والإنساني في غزة مطالبا جيش الاحتلال بوقف المذابح في القطاع.

وأضاف فولكر توكر أنه يجب إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.

وتابع أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين مرات عديدة وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه وأوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الإنساني الدولي.

الأمم المتحدة: الحديث عن ضم أراض وتقسيمها ونقل السكان خارج غزة يثير مخاوف جدية

واستطرد: قرار مجلس الأمن 2735 الصادر في يونيو رفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة ونحن قلقون من الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم أراض وتقسيمها ونقل السكان خارج غزة.

وقال فولكر، إن الحديث عن ضم أراض وتقسيمها ونقل السكان خارج غزة يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، مضيفا أن الحديث عن ضم أراضي غزة يتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي الرافض للاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكد فولكر أن التوسع الاستيطاني يستمر دون هوادة بينما يدعو وزراء إسرائيليون إلى فرض السيادة في الأراضي المحتلة، والحصار على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يصل إلى حد استخدام التجويع أسلوبا للحرب.

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وكالة الأونروا قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة الأمم المتحدة

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