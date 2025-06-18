أخبار الفن اليوم، ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته، محمد رمضان يعلن تأجيل حفله في أمريكا، وفاة شقيق الفنان حسن يوسف

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها:

يحتفل الفنان ماجد المصري بزفاف ابنته “ماهيتاب” في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل زفاف ابنة ماجد المصري الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين لمشاركة العروسين هذه اللحظة السعيدة.

وبكى ماجد المصري خلال حفل زفاف ابنته بعد تسليم ابنته لعريسها في لقطة مؤثرة.

أكد الفنان شريف خير الله في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قلة فرص العمل في مجال الفن سببه نظام “الشليلة” مشيرا إلى أن هناك استغناء عن كل الفنانين الذي كانوا متواجدين على الساحة منذ 10 سنوات ماضية.

وأشار “خيرالله” إلى أن التطور في الفن مطلوب مؤكدا أنه جيله كان يتواصل كثيرا مع الأجيال الأصغر منه، متابعا: "لكن دلوقتي عايزين يدفنوننا ويخلصوا مننا وفيه شللية وعدم تواصل مع الأجيال التي كانت متواجدة في التسعينات والألفينات، من قبل شركات الإنتاج والمخرجين مع أن الواحد بيبقي فرحان بالأعمال الجيدة التي يقدمونها، ومنها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل ولاد الشمس ولام شمسية.

أكد ناصر بجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المطرب انتهي عقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد عامين من التعاون في ألبومين غنائيين.

وأشار “ناصر” أن بهاء سلطان تلقي عروضا جديدة من قبل بعض الشركات بعد انتهاء عقده مع شركة روتانا ولكنه لم يستقر على شركة معينة حتى الآن.

عبّر الفنان أحمد فتحي عن ندمه لرفضه تجسيد شخصية "سيد العمدة" في مسلسل جعفر العمدة، في تصريحات صريحة خلال ظهوره في برنامج "فضفضت أوي" مع الإعلامي معتز التوني على منصة "واتش ات".

وقال فتحي: "كنت مرشح لدور سيد العمدة، لكني اعتذرت عنه، وبعد كده الدور راح للفنان أحمد فهيم، وهو عمله بطريقة أحسن من اللي كنت هعملها أنا".



وأضاف: "الدور كان من نصيبه.. وتلف تلف لحد ما ترجع لصاحبها الحقيقي".

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنيته الجديدة والتي تأتي بعنوان “ده بجد” علي موقع يوتيوب وذلك بعد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية حميد الشاعري الجديدة “ده بجد” من كلمات السيد علي ومن ألحان أحمد يوسف وتوزيع موسيقي مؤمن ياسر.

وكان النجم حميد الشاعري قد انضم "الكابو"، رسميا لعائلة نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك في خطوة جديدة تنتهجها "روتانا" لإعادة الفن لمساره الصحيح وتقديم فن راقي يليق بالجمهور العربي.

توفى اليوم الأربعاء، اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف .

وكتب محمد يوسف شقيق الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر اللواء منير يوسف ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء".

أعلن الفنان محمد رمضان تأجيل حفله في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان من المفترض إقامتها 21 يونيو، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة والحرب بين إيران وإسرائيل

وقال “رمضان” من خلال فيديو عبر “إنستجرام” وهو يقلد الرئيس الراحل أنور السادات: "بعتذر لجمهوري عن تأجيل حفل أمريكا تأجيل الحفل جاء بسبب الاضطراب الأمني بسبب الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، الصواريخ بتعدي فوق رؤوسنا زي الحمام الزاجل، أخاف أركب طيارة صاروخ يخبط طيارتي، ومن ضمن الأسباب أيضا المظاهرات المقامة في كاليفورنيا، أخاف يجي علي جمهوري قنبلة مسيلة للدموع يجيلي الحفلة معيط.

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