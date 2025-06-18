الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة شقيق الفنان الراحل حسن يوسف

الفنان الراحل حسن
الفنان الراحل حسن يوسف

توفى اليوم الأربعاء، اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف

وكتب محمد يوسف  شقيق الفنان الراحل  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر اللواء منير يوسف ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء".

حسن يوسف 

وكان الفنان الراحل حسن يوسف قد وافته المنية في 29 أكتوبر 2024 عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

 الفنان الراحل حسن يوسف، مثّل وأخرج العديد من الأفلام واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي" واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ويعتبر مسلسل “إمام الدعاة” من أهم أعماله في مسيرته الفنية الممتدة. 

ولد الفنان الراحل في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية التجارة وتخرج فيها عام 1955. 

عمل حسن يوسف في بداية حياته العملية مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، قبل أن يكتشفه الفنان الراحل حسين رياض ويقدمه كوجه جديد بفيلم "أنا حرة" بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959، ثم قدم بعدها عدة أعمال أسهمت في شهرته، خاصة في مرحلة الستينيات. 

واعتزل حسن يوسف التمثيل عام 1990، ثم عاد مجددا في عام 2002 إلى الفن، ليقدم أهم أعماله التليفزيونية وأكثرها نجاحًا وهو مسلسل "إمام الدعاة"، الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية. 

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