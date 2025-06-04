الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

انضمام ماجد المصري لفريق أبطال الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان

ماجد المصرى.فيتو
ماجد المصرى.فيتو

نشرت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” صورا من كواليس  تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عددا من صناعه وأبطاله الذي يرأسهم المخرج طارق العريان.

كواليس تصوير فيلم السلم والتعبان 2

وكشفت الكواليس عن انضمام النجم ماجد المصرى لفريق العمل لينضم لفريق الفيلم وهم النجمان عمرو يوسف وأسماء جلال 

 

 

 

فيلم السلم والثعبان 2 

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمى، وحلا شيحة.

 

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