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ثقافة وفنون

شريف خير الله شاكيا قلة العمل: عايزين يدفنونا ويخلصوا مننا

شريف خير الله، فيتو
شريف خير الله، فيتو

أكد الفنان شريف خير الله في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قلة فرص العمل في مجال الفن سببه نظام “الشليلة” مشيرا إلى أن هناك استغناء عن كل الفنانين الذي كانوا متواجدين على الساحة منذ 10 سنوات ماضية.

شريف خيرالله يشكو من قلة العمل 

وأشار “خيرالله” إلى أن التطور في الفن مطلوب مؤكدا أنه جيله كان يتواصل كثيرا مع الأجيال الأصغر منه، متابعا: "لكن دلوقتي عايزين يدفنوننا ويخلصوا مننا وفيه شللية وعدم تواصل مع الأجيال التي كانت متواجدة في التسعينات والألفينات، من قبل شركات الإنتاج والمخرجين مع أن الواحد بيبقي فرحان بالأعمال الجيدة التي يقدمونها، ومنها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل ولاد الشمس ولام شمسية.

ونشر الفنان شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة له، مصحوبة بتعليق مثير عن قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة الحالية.

وعلق شريف خير الله على الصورة قائلًا: “بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب”.

وكان آخر ظهور فني للفنان شريف خير الله مشاركته في مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللي كريم، والذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

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شريف خير الله الفنان شريف خير الله شريف خيرالله يشكو من قلة العمل

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