ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب ويبكي لهذا السبب (صور)

يحتفل الفنان ماجد المصري بزفاف ابنته “ماهيتاب” في أحد الفنادق الكبرى.

ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته

وحضر حفل زفاف ابنة ماجد المصري الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين لمشاركة العروسين هذه اللحظة السعيدة.

وبكى ماجد المصري خلال حفل زفاف ابنته بعد تسليم ابنته لعريسها في لقطة مؤثرة.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان ماجد المصري في بطولة فيلم السلم والثعبان 2 والذي يقوم ببطولته عمرو يوسف وأسماء جلال.

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمى، وحلا شيحة.

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