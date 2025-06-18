أحمد فتحي يكشف ندمه بسبب اعتذاره عن جعفر العمدة

عبّر الفنان أحمد فتحي عن ندمه لرفضه تجسيد شخصية "سيد العمدة" في مسلسل جعفر العمدة، في تصريحات صريحة خلال ظهوره في برنامج "فضفضت أوي" مع الإعلامي معتز التوني على منصة "واتش ات".

الدور رجع لصاحبه الحقيقي

وقال فتحي: "كنت مرشح لدور سيد العمدة، لكني اعتذرت عنه، وبعد كده الدور راح للفنان أحمد فهيم، وهو عمله بطريقة أحسن من اللي كنت هعملها أنا".



وأضاف: "الدور كان من نصيبه.. وتلف تلف لحد ما ترجع لصاحبها الحقيقي".

أحمد فتحي يوجه التحية لـ أحمد فهيم: "هو في حتة تانية"

وأشاد فتحي بزميله الفنان أحمد فهيم قائلًا: "أحمد حبيبي، وهو دلوقتي في مكانة مختلفة تمامًا لأنه يستحق.. قصة كفاحه حقيقية وملهمة".

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