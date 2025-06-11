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ثقافة وفنون

ماجد الكدواني يكشف عن اتفاق له مع كريم عبد العزيز (فيديو)

ماجد الكدواني وكريم
ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، فيتو

قال الفنان ماجد الكدواني: "أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا جدًا، وفي نادي الرجال السري كنا خايفين جدا وكنا بنتردد في الإفيه".

خوف ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز من الكوميديا

وأضاف في تصريحات خلال ظهوره في برنامج "فضفضت أوي" مع الإعلامي معتز التوني، على منصة “واتش ات”: "أنا وكريم عبد العزيز جبناء في الكوميديا لإننا بنخاف من الأفورة والكسفة بتاعت الإفيه اللى مبيجيبش".

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اتفاق بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز 

وتابع: “اتفقت مع كريم عبد العزيز من أيام حرامية في كي جي 2، قال لي بص يا صاحبي إحنا نمثل ونصدق ونستخبى في الشخصية ضحكنا ضحكنا مضحكناش ادينا متصدقين ومستخبيين وفي فيلم الرجل الأبيض المتوسط أو المر بزيادة، كان فيه هيبرة ومجنون بس من الشخصية، من هنا اتعلمت إني مستخبي في الشخصية وأقول أي حاجة لها علاقة بالشخصية”. 
 

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