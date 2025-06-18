طرح أغنية حميد الشاعري الجديدة "ده بجد"، وهذه تفاصيل تعاونه مع روتانا (فيديو)

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنيته الجديدة والتي تأتي بعنوان “ده بجد” علي موقع يوتيوب وذلك بعد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية حميد الشاعري الجديدة

أغنية حميد الشاعري الجديدة “ده بجد” من كلمات السيد علي ومن ألحان أحمد يوسف وتوزيع موسيقي مؤمن ياسر.

وكان النجم حميد الشاعري قد انضم "الكابو"، رسميا لعائلة نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك في خطوة جديدة تنتهجها "روتانا" لإعادة الفن لمساره الصحيح وتقديم فن راقي يليق بالجمهور العربي.

حميد الشاعري يتعاقد مع شركة روتانا

ووقع حميد الشاعري، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة أسامة رشدي.

وأصدرت روتانا، بيانا صحفيا، جاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم حميد الشاعري أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وصاحب مدرسة خاصة بالموسيقى، لتقديم أعمال غنائية جديدة تليق بتاريخه الفني".

وأضاف البيان: "حميد الشاعري يعد واحدا من الأسماء الفنية التي كان لها بصمة خاصة في الأغنية وساهم بشكل كبير في التحول موسيقيا إلى ما يتلائم مع متغيرات العصر للاقتراب أكثر من ذائقة الجيل الحالي حتى أن ألحانه وتوزيعاته سيطرت لفترة كبيرة بأصوات مطربيها على الساحة الغنائية مشكلا مدرسة خاصة كل من استمع لموسيقاها أدرك أنها بتوقيع حميد الشاعري الذي وضع في مخيلته وهو يعود لروتانا، نجاحات الماضي".

ومن جانبه، قال النجم والملحن والموزع الموسيقي حميد الشاعري خلال توقيعه عقد انضمامه من جديد إلى "مجموعة روتانا للموسيقى": "روتانا بالنسبة لي هي صداقة قديمة عمرها أكثر من ربع قرن".

وتابع حميد الشاعري: "أنا اليوم أعود لبيتي الروتاني لنسترجع معا النجاحات الحلوة التي حققتها بمباركة الأخ والصديق سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، والمعرفة الطيبة بكل الأخوة في مختلف أقسام الشركة".

وبسؤاله حول عودته لروتانا وأي خطة غنائية سيلعب؟ أجاب:"ستروني باستايل حميد الذي عرفت به مع بعض المستجدات، لأن هدفي هو كسب جمهور جديد..هو الجمهور الذي ولد بعدي بقرابة 20 سنة ولديه حماسة كبيرة ويفكروننا بأيام الشباب الملتهب لأتجدد فيما سأقدمه مع روتانا الفترة القادمة".

وحول ما الذي يتمنى أن يقدمه مع "مجموعة روتانا للموسيقى"؟، فقال: "أنا وروتانا سنستعيد رونقنا القديم من خلال استايلات جديدة.. ولقد تكلمت مع حبيبي الأخ أسامة رشدي في المجموعة واتفقنا على خطة عمل لعامين أقدم فيها أغاني بأشكال مختلفة لاسيما في ظل ظهور العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، اتمنى ان تعجب الجيل الجديد".

وبشأن باكورة تعاقد حميد الشاعري وروتانا وهي أغنية "ده بجد" تحدث عنها، قائلا: "هي تحمل ستايل الثمانينات مع نكهة العصر الحديث.. لتكون هدية الصيف من كل مستمع إلى حبيبته".

ووجه حميد الشاعري رسالة إلى جمهوره، قائلا:"أتمنى من خلال أغنية "ده بجد" وما سيليها من أعمال مع روتانا، أن تكونوا راضين عني، وأكسب جمهور جديد خاصة أن الموسيقى هي عالمي، فأنا ليس لدي حاجة أعملها في الحياة إلا الموسيقى ولا أفهم في شيء غيرها"

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