الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شريف خير الله متحدثا عن نفسه: عيب الموهبة الجبارة دي تقعد من غير شغل

شريف خير الله
شريف خير الله

نشر الفنان شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة له، مصحوبة بتعليق مثير عن قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة الحالية.

شريف خير الله

وعلق شريف خير الله على الصورة قائلًا: “بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب”.

آخر أعمال شريف خير الله 

وكان آخر ظهور فني للفنان شريف خير الله مشاركته في مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللي كريم، والذي عرض في موسم دراما رمضان 2024. 

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آخر أعمال شريف خير الله شريف خير الله الفنان شريف خير الله أعمال شريف خير الله

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

التليفزيون الإيراني يبث رسالة متلفزة لـ علي خامنئي بعد قليل

إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

بيان عاجل للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية حول الوضع الإشعاعي في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيلقى جزاء عمله