شريف خير الله متحدثا عن نفسه: عيب الموهبة الجبارة دي تقعد من غير شغل

نشر الفنان شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة له، مصحوبة بتعليق مثير عن قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة الحالية.

شريف خير الله

وعلق شريف خير الله على الصورة قائلًا: “بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب”.

آخر أعمال شريف خير الله

وكان آخر ظهور فني للفنان شريف خير الله مشاركته في مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللي كريم، والذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.