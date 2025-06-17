محمد رمضان يتصالح مع أسرة الطفل صاحب الأزمة مع نجله

أعلن محمد رمضان عن تصالحه مع أسرة الطفل الذي اتهم نجله علي بالاعتداء عليه في ناد شهير، ونشر محمد رمضان صورة برفقة نجله علي وأسرة الطفل بعد الصلح، وذلك علي حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك

صلح محمد رمضان مع أسرة الطفل التي تتهم نجله بالاعتداء عليه

وعلق رمضان قائلا :⁨ ⁨ كل اللي فات إشاعات علي ابني وعمر إخوات، تم الصلح في أجواء عائلية والحمدلله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والإخوة دائمًا أبدًا، ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته⁩⁩

وكانت قد قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.