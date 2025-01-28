موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة الراحل خالد صالح

تشيع اليوم جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة الراحل خالد صالح، حيث تُقام جنازة الفقيدة اليوم بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيوارى الجثمان الثرى مقابر العائلة بشبرامنت.

وأعلن فهيم عبر حسابه على فيس بوك وفاة والدته وفاء صالح وطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

أحمد فهيم

ونجح أحمد فهيم في أن يكتب اسمه في قائمة الفنانين أصحاب الموهبة من خلال مشاركات عديدة، أبرزها جعفر العمدة وذلك بعدما بدأ مشواره الفني عام 2008 وقدم أدوار بسيطة إلى أن وصل في الأعوام الأخيرة لتقديم شخصيات رئيسية بمساحة كبيرة، حيث أنه حينما جاءته الفرصة لم يتركها وأجبر الجميع على الإشادة به.

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