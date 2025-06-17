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ثقافة وفنون

ناصر بجاتو يكشف أسباب التحقيق مع المطرب بهاء سلطان

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنان  بهاء سلطان ،، عن السبب وراء التحقيق الذي خضع له المطرب مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمستحقات مالية لم تسددها شركة "روتانا" للإنتاج الفني، تخص عددًا من الأغاني.

التحقيق مع بهاء سلطان 


وأوضح بجاتو في تصريح خاص لـ"فيتو" أن "هناك مصاريف لأغان كان من المفترض أن تدفعها شركة روتانا للمصنفات الفنية، لكن الشركة تأخرت عن سداد هذه المصاريف". 

وأشار إلى أن هذا التأخير دفع "المصنفات الفنية" إلى تحرير محضر باسم بهاء سلطان وليس الشركة.

وأكد مدير أعمال بهاء سلطان أن "الموضوع انتهى"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء "تم مع حوالي 7 فنانين آخرين" في سياق مماثل.

وكان النجم بهاء سلطان قد فاجأ الجمهور بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وضم ألبوم بهاء سلطان 5 أغانٍ الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسبني" وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية بعنوان “مدالية المفاتيح” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الثالثة بعنوان اترموا وهي من كلمات أحمد عيسى ومن ألحان مدين

أما الأغنية الرابعة بعنوان “الطيبين” وهي من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان بتشوف فلان وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي.

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أغنية بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان التحقيق مع بهاء سلطان

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